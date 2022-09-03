‏ذي قار: مصدر يرجح إعلان نتائج الدور الثاني للسادس الابتدائي نهاية الاسبوع الحالي  



‏ذي قار: مصدر يرجح إعلان نتائج الدور الثاني للسادس الابتدائي نهاية الاسبوع الحالي  
2022/09/03 | 12:22 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
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