الحكيم يدعو للحوار من اجل تحقيق الاصلاح والتغيير المنشود

2022/09/03 | 12:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأكد رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم السبت، ضرورة إنهاء الأزمة السياسية الحالية بالاحتكام للدستور والقانون، فيما دعا الى الحوار من اجل تحقيق الاصلاح والتغيير المنشود.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس تيار الحكمة، في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "الأخير استقبل السفير الياباني في بغداد كوتارو سوزوكي".واضاف ان "الحكيم جدد التأكيد على أهمية الإستفادة من التجربة اليابانية في إعادة الإعمار والبناء وتحقيق التنمية المستدامة"، معرباً عن "تمنياته بالتوفيق في مهام السفير الجديدة بعد إنتهاء أعماله في بغداد ومثمنا دوره الدبلوماسي الذي لعبه في العراق".وبيّن الحكيم وفقاً للبيان، "السمعة الطيبة التي تتمتع بها الشركات اليابانية"، داعياً إلى "استثمار ذلك في المشاريع الرائدة في العراق".واوضح: "طبيعة المتغيرات السياسية في العراق وضرورة إنهاء الأزمة السياسية الحالية بالاحتكام للدستور والقانون ومؤسسات الدولة الشرعية"، لافتاً الى ان "العراق لا يمكن أن يختزل بوجه نظر سياسية أو مذهبية أو قومية فمصلحة الجميع تكمن بمشاركة الجميع في صنع القرار، مجددا دعوته لاعتماد الحوار سبيلا لتحقيق الإصلاح والتغيير المنشود".

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