2022/09/03 | 12:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف تقرير لوكالة رويترز للأنباء، اليوم السبت، المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، بأنه “أقوى رجل” في العراق.ونشرت رويترز تقريرها بعنوان: “كيف أوقف رجل دين يبلغ من العمر 92 عامًا انزلاق العراق مرة أخرى إلى الحرب” وجاء في سياق … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رويترز: السيستاني بعث رسالة إلى الصدر دعاه فيها إلى وقف العنف وإلا سيضطر إلى إصدار بيان لوقف القتال) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رويترز: السيستاني بعث رسالة إلى الصدر دعاه فيها إلى وقف العنف وإلا سيضطر إلى إصدار بيان لوقف القتال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).