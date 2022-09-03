مرشح رئاسة الجمهورية يقترح خارطة طريق لحل الازمة ويطالب بالحكمة العالية من قِبل القيادات السياسية

2022/09/03 | 12:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرح المرشح لرئاسة جمهورية العراق، خالد شيخ صديق عبد العزيز الحسني، تصوراً بديلاً لحل الأزمة السياسية والإجتماعية الراهنة، مشيراً إلى أن ضرورة إطلاق الحوار الوطني الموسّع الشامل بين جميع الأطراف وذلك بالإدارة الفعالة والماهرة من قِبل رئيس الجمهورية الجديد”، مضيفاً … Readmore

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