زلزال بقوة 5.8 يهز جزيرة كريت باليونان

2022/09/03 | 12:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالاً بلغت قوته 5.8 درجة هز اليونان اليوم السبت.

وقال المركز إن مركز الزلزال كان جزيرة كريت وعلى عمق كيلومترين تحت سطح الأرض.

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