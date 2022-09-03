2022/09/03 | 12:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتماع أمني رفيع تحضيرا لزيارة الأربعين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/03 | 12:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع أمني رفيع تحضيرا لزيارة الأربعين) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع أمني رفيع تحضيرا لزيارة الأربعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).