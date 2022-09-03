تراجعات أسبوعية حادة بمعظم البورصات العالمية والخليجية.. ماذا يحدث؟

2022/09/03 | 12:37 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال - مباشر: سجلت معظم أسواق المال العالمية والخليجية تراجعات حادة في نهاية تعاملات الأسبوع مع تزايد مخاوف رفع الفائدة بفترة أطول تتجاوز التوقعات وهو ما قد يضر الأصول التي تحمل نسبة مخاطر عالية.وعالميا، هبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنهاية …

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