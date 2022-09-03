2022/09/03 | 12:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: توقع الخبير القانوني علي التميمي، 2022-09-03 نجاة قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية من...

ظهرت المقالة قانون الدعم الطارئ قد ينجو من النقض..



وانتقاد لصرف الأموال والرقابة معطلة أولاً على المسلة.

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