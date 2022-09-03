ديون العراق أكثر من 100 مليار دولار.. هل يساهم ارتفاع أسعار النفط بسدادها؟

2022/09/03 | 13:07 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتمد العراق بأكثر من 95% على صادرات النفط الخام لبناء موازنته، وفي ظل الارتفاع التي تشهده أسعار النفط ينتظر تحقيق فوائض كبيرة، فهل سيستطيع تسديد ديونه التي تزيد على 110 مليارات دولار؟

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