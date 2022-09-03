'لن نسمح للصراع السياسي بعرقلتها'.. الغانمي يكشف للسومرية تفاصيل خطة الزيارة الأربعينية

2022/09/03 | 13:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم السبت، مخرجات الاجتماع الامني الموسع الذي عقد بشأن زيارة الإمام الحسين (ع)، فيما حذر من محاولة اخلاق فجوة او فقاعة بالزيارة، مؤكداً انه سيكون هناك "رداً حازماً".

وقال الغانمي في تصريح لـ السومرية، إن "الاجتماع الذي عقد جاء لتحسين الخطة الخدمية مع الخطة الأمنية بمناسبة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)"، مبينا انه "لا نجاح للخطة الأمنية بدون وجود خطة خدمية ساندة، والتي تشمل كل الحالات كالكهرباء والصحة والنفط والنقل والمواصلات".

وبشأن الصراع السياسيي الحالي، بين الغانمي خلال الاجتماع ان "القوات الأمنية لن تسمح له بالتاثير على الزيارة، وان تسير بانسيابية عالية جدا، باعتبارها أكبر مناسبة مليونية في العالم".وأوضح وزير الداخلية أن "الجهود تم توزيعها على كل المحاور، وفي حالة البدء بالقطوعات سيكون هناك تنسيقا كبيرا مع القطاعات الخدمية وبانذار مسبق"، مؤكدا "ناقشنا كل الامور من المنافذ الى مركز محافظة كربلاء وتم تحديد كل المسؤوليات".

وتابع الغانمي: "هذا لم يكن المؤتمر التنسيقي النهائي، بل ستكون هناك مؤتمرات لاحقة "، لافتا الى انه " سيكون هناك رداً حازماً وستتخذ الاجراءات الآنية وبقوة تجاه كل من يحاول أن يسيء الاداب العامة او يسبب باخلاق فقاعة او ثغرة بالزيارة".

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