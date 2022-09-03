خام البصرة الثقيل يغلِق على خسائر كبيرة الأسبوع الماضي بعد التخوف من الركود الاقتصادي العالمي المتوقع

2022/09/03 | 13:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أغلق خام البصرة الثقيل على خسارة سعرية كبيرة الاسبوع الماضي، مع انخفاض اسعار النفط عالميا بعد التخوف من الركود الاقتصادي العالمي المتوقع.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم الجمعة على انخفاض بمقدار 87 سنتا ليصل الى 88.34 دولارا، وسجل خسائر أسبوعية بلغت 7.13 دولارات، بما يعادل 7.47%.

وأغلق خام برنت في آخر جلسة على ارتفاع في آخر جلسة له من يوم الجمعة بمقدار 66 سنتا ليصل الى 93.02 دولاراً، الا انه سجل خسارة اسبوعية كبيرة بلغت 7.97 دولارات أو ما يعادل 7.89 %.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على ارتفاع أيضا في آخر جلسة من يوم الجمعة بمقدار 26 سنتا ليصل الى 86.87 دولاراً للبرميل، الا ان حقق خسارة اسبوعية ايضا بلغت 6.19 دولارات او ما يعادل 6.65% .

وشهد الاسبوع الماضي انخفاضا في اسعار النفط مع تخوف المستثمرين من الركود الاقتصاد في العالم، اضافة الى احياء الاتفاق النووي الايراني الامريكي من جديد مما يودي الى زيادة العرض.

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