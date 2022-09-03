الحكيم: العراق لا يختزل بوجهة نظر محددة

2022/09/03 | 13:18 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم السبت، أن العراق لا يمكن أن “يختزل” بوجهة نظر سياسية او مذهبية أو قومية، فيما لفت الى تشابه ظروف العراق واليابان من الناحيتين السياسية والاجتماعية.

وقال تيار الحكمة في بيان إن “رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم جدد خلال استقباله السفير الياباني في بغداد كوتارو سوزوكي التأكيد على أهمية الإستفادة من التجربة اليابانية في إعادة الإعمار والبناء وتحقيق التنمية المستدامة”، كما تمنى” للسفير التوفيق في مهامه الجديدة بعد انتهاء أعماله في بغداد” مثمنا “دوره الدبلوماسي الذي لعبه في العراق”.

ولفت الحكيم الى “السمعة الطيبة التي تتمتع بها الشركات اليابانية”، حيث دعا إلى “استثمار ذلك في المشاريع الرائدة في العراق”.

وأشار زعيم تيار الحكمة إلى “تشابه الظروف التي مرت بالبلدين من الناحية السياسية والإجتماعية”.

ووفقا للبيان فقد بيّن الحكيم “طبيعة المتغيرات السياسية في العراق وضرورة إنهاء الأزمة السياسية الحالية بالاحتكام للدستور والقانون ومؤسسات الدولة الشرعية”، مؤكدا أن “العراق لا يمكن أن يختزل بوجه نظر سياسية أو مذهبية أو قومية فمصلحة الجميع تكمن بمشاركة الجميع في صنع القرار”.

وجدد زعيم تيار الحكمة “دعوته لاعتماد الحوار سبيلا لتحقيق الإصلاح والتغيير المنشود”.

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