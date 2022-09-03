تعرض احد كوادر الجبهة التركمانية في السليمانية لمحاولة اغتيال

2022/09/03 | 13:18 - المصدر: وكالة خبر

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تعرض احد كوادر الجبهة التركمانية العراقية الى محاولة اغتيال بعبوة لاصقة في السليمانية .

وذكرت الجبهة في بيان ، ان احد كوادر مكتب السليمانية ، تعرض الى اعتداء ارهابي بعبوة لاصقة وضعت في سيارته .

ودعت سلطات الاقليم لاجراء تحقيق بالحادث و توفير الحماية لكوادر الجبهة التركمانية في كل مناطق الاقليم.

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