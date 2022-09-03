الحكيم يشدد على ضرورة إنهاء الأزمة السياسية الحالية بالاحتكام للدستور والقانون

2022/09/03 | 13:20 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم السبت، على ضرورة إنهاء الأزمة السياسية الحالية بالاحتكام للدستور والقانون ومؤسسات الدولة الشرعية، فيما جدد دعوته لاعتماد الحوار سبيلا لتحقيق الإصلاح والتغيير المنشود.وذكر مكتب الحكيم إن “الاخير استقبل السفير الياباني في بغداد … Readmore

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