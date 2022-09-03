الخارجية الروسية: دور واشنطن في الحرب الاوكرانية في تزايد وهذا اتجاه خطير نحذر منه بشدة

2022/09/03 | 13:20 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، السبت، أن درجة مشاركة الولايات المتحدة في الوضع حول أوكرانيا مستمرة في الازدياد، بما في ذلك من خلال توفير الدعم العسكري، وهذا اتجاه خطير.وقال ريابكوف في تصريحات صحفية “لسوء الحظ، نحن مضطرون … Readmore

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