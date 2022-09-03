2022/09/03 | 13:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولان بارزان إن الحكومة في سريلانكا وفرت مقر إقامة رسميا وأمنا للرئيس المخلوع، غوتابايا راجاباكسا، السبت، بعد عودته إلى البلاد التي فر منها في يوليو خلال اضطرابات اندلعت احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وفقا لـ"رويترز".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد عودته للبلاد.. رئيس سريلانكا المخلوع يحصل على إقامة وتأمين حكومي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد عودته للبلاد.. رئيس سريلانكا المخلوع يحصل على إقامة وتأمين حكومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).