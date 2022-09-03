ميسان تسجل نحو 100 حالة تسمم بقضاء المجر

2022/09/03 | 13:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ميسان

أفاد مصدر طبي في ميسان، اليوم السبت، بتسجيل نحو 100 حالة تسمم بقضاء المجر.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إنه "تم تسجيل نحو (100) حالة تسمم غذائي لمواطنين من سكنة قضاء المجر الكبير بسبب تناولهم "الفلافل" من احد المطاعم للاكلات الشعبية غير مجاز من قبل الجهات الصحية".

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