الكهرباء تستثني كربلاء من القطع المبرمج خلال زيارة الاربعين

2022/09/03 | 13:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاءأكد محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي، اليوم السبت، استثناء المحافظة من القطع المبرمج للطاقة الكهربائية.

وذكر بيان لمكتب المحافظ الإعلامي تلقته (بغداد اليوم) أن "الخطابي استقبل وزير الكهرباء عادل كريم والوفد المرافق له الذي شمل الكوادر المتقدمة في الوزارة من وكلاء وزارة ومدراء عامين لبحث ومناقشة التعاون والتنسيق مابين الحكومة المحلية في المحافظة والوزارة في دعم المحافظة واقامة مشاريع مهمة فيها".

وأضاف أن "اللقاء ناقش توفير المستلزمات الكهربائية خلال زيارة اربعينية الإمام الحسين عليه السلام واستثناء المحافظة من القطع المبرمج اثناء ايام الزيارة"، مشيرا إلى أنه "تم الاتفاق على استثناء المحافظة من القطع المبرمج بدءاً من اليوم الى مابعد الزيارة وخروج الزائرين كافة من المحافظة".

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