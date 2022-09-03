الحشد والجيش ينفذان عملية دهم وتفتيش في الانبار

2022/09/03 | 13:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ الانبار

نفذت قوة من اللواء 54 في الحشد الشعبي والجيش، اليوم السبت، عملية أمنية لدهم وتفتيش مناطق جميلة والبهوى والحصى في محافظة الانبار.

وذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "شارك في العملية الى جانب اللواء 54 في الحشد الشعبي فوج المغاوير في الجيش العراقي وقوة من جهاز الأمن الوطني والاستخبارات".

وأضافت الهيئة أن "العملية تهدف لتأمين وتفتيش المناطق الواقعة ضمن قاطع المسؤولية".

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