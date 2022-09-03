استئناف حركة المرور عبر مضيق البوسفور بعد تعطل سفينة شحن متجهة إلى أوكرانيا

2022/09/03 | 13:30 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد خفر السواحل التركي، اليوم السبت، عودة حركة الملاحة البحرية عبر مضيق البوسفور بعد تعطل سفينة شحن كانت متوجهة إلى أوكرانيا.وأفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أنه في وقت سابق اليوم، تم تعليق حركة السفن في مضيق البوسفور مؤقتا بسبب حادثة …

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