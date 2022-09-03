2022/09/03 | 13:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني بعد غياب سنوات عديدة عن الشاشة وإجراء مقابلات تلفزيونية، أطل الفنان العراقي كاظم الساهر على الجمهور بمقابلة كشف من خلالها عن عدة أسرار ومفاجئات.وتحدث كاظم الساهر عن سبب غيابه عن الحفلات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كاظم الساهر يكشف عن السبب الذي دفعه لتغيير إسمه..



ولماذا عاش بعزلة لمدة 20 عاماً؟ المركز الخبري الوطني.

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