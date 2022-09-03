وزارة الكهرباء:استثناء كربلاء المقدسة من القطع المبرمج خلال الزيارة الاربعينية

2022/09/03 | 13:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت محافظة كربلاء المقدسة، اليوم السبت، عن اتفاق مع وزارة الكهرباء لاستثنائها من القطع المبرمج أيام الزيارة الاربعينية.وذكر بيان لمكتبه الإعلامي،وتلقاه/المركز الخبري الوطني/ان “محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي استقبل وزير الكهرباء […]

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