العراق.. مظاهرة في بغداد للتنديد بالتدخل الخارجي

2022/09/03 | 13:37 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر عراقيون في العاصمة بغداد، للتنديد بما سموه التدخل الخارجي، والمطالبة بنبذ خطاب "الكراهية".ودعا المتظاهرون إلى وحدة الموقف، ورددوا شعارات مناوئة لإيران، وقد انتشرت قوات الأمن في محيط المنطقة.

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