بعد 10 سنوات في الخدمة.. شاهد حفل تقاعد أقدم وألطف كلب عامل في إدارة أمن المواصلات

2022/09/03 | 13:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد قضائه 10 سنوات في الخدمة الأمنية المخلصة، يتقاعد أبيرز، الكلب البوليسي الذي هو مزيج بين فصيلتي فيزسيلا ولابرادور، رسميًا باعتباره أقدم كلب عامل في إدارة أمن النقل،عَمِل في مطار مينيابوليس وسانت بول الدولي في مينيسوتا.

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