سلام الشماع:الحياة تليق بك

2022/09/03 | 14:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:أحمد صبري لم أتوقع ان يختم اخي العزير سلام الشماع مشوار علاقتنا المتواصلة منذ أربعين عاما برحيله المفاجئ الذي اوجع قلوبنا اسفا على قلم وطني معطاء لم تنل من عزيمته...أكمل القراءة ←

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