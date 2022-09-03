الصراع من أجل البقاء في العملية السياسية

2022/09/03 | 14:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سمير عادل الهزيمة السياسية التي مني بها التيار الصدري تفتح صفحة جديدة من المشهد السياسي.وقد فشلت صولة مقتدى الصدر العسكرية في إيصال “ثورته العاشورائية السلمية” إلى تحقيق أهدافها، لذا...أكمل القراءة ←

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