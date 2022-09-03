2022/09/03 | 14:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتفقت وزارة الكهرباء العراقية وإدارة كربلاء، اليوم السبت، على استثناء المحافظة من القطع المبرمج اعتبارا من اليوم حتى خروج كافة زائري الاربعينية.

وقالت إدارة كربلاء في بيان، إن محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي استقبل، اليوم، وزير الكهرباء عادل كريم والوفد المرافق له الذي شمل الكوادر المتقدمة في الوزارة من وكلاء وزارة ومدراء عامين .

وبين أنه تم خلال اللقاء بحث ومناقشة التعاون والتنسيق مابين الحكومة المحلية في المحافظة والوزارة في دعم المحافظة واقامة مشاريع مهمة فيها، كما تم مناقشة توفير المستلزمات الكهربائية خلال زيارة اربعينية الإمام الحسين واستثناء المحافظة من القطع المبرمج أثناء أيام الزيارة.

وأكد البيان، الاتفاق على استثناء المحافظة من القطع المبرمج اعتبارا من اليوم الى ما بعد الزيارة وخروج كافة الزائرين من المحافظة، مشيرا الى ان حجم الزيارة المباركة والأعداد المليونية للزائرين يتطلب توفير كافة الخدمات لهم ومن بينها خدمة الكهرباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدءا من اليوم.. استثناء كربلاء من قطع الكهرباء) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدءا من اليوم.. استثناء كربلاء من قطع الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).