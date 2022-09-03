النقل تعلن احصائية بعدد الطائرات العابرة للاجواء العراقية

2022/09/03 | 14:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، عن احصائية بعدد الطائرات العابرة للأجواء العراقية بعد مسك الملف من قبل خبراء عراقيين.

وقال المتحدث باسم الوزارة حسين جليل: ” قبل 2021 كان عدد الطائرات العابرة للأجواء العراقية لا يتجاوز 150 طائرة يومياً” ، مشيرا الى انه “بعد أن أصبحت الأجواء العراقية تدار بأيد عراقية من قبل مراقبين جويين عراقيين مؤهلين ، يقارب عددهم 300 مراقب جوي ، وصل عدد الطائرات العابرة اكثر من 800 طائرة يومياً”.

وتابع :” ان هذه الطائرات العابرة تسجل وفق نظام لتحقيق دعم لايراد الدولة، بالاضافة الى الترانزيت الذي سيكون اضافياً للخزينة”.

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