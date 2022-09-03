مقتل طفلة باطلاق نار نتيجة خلاف عائلي شرقي بغداد

2022/09/03 | 14:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمقتل طفلة باطلاق نار نتيجة خلاف عائلي شرقي بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "طفلة قتلت نتيجة اطلاق نار على دار ضمن منطقة الحبيبية شمال شرق بغداد".

وأضاف أن "الشخص الذي قام بإطلاق النار اتضح أنه نسيب صاحب الدار نتيجة خلافات فيما بينهم".

وتابع أنه "تم مداهمة منزل مطلق النار بعد تقديم شكوى ضده ولم يعثروا عليه"، مبيناً أنه "تم العثور على قطعة سلاح نوع كلاشنكوف".

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