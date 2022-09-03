فرقة الرد السريع تلقي القبض على متهمين بالارهاب في ديالى

2022/09/03 | 14:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالىاعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، عن تمكن فرقة الرد السريع من القاء القبض على متهمين بالارهاب في ديالى.وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "الفوج الثاني التابع للواء الثاني بفرقة الرد السريع في وزارة الداخلية وبالتعاون مع شعبة استخبارات اللواء، تمكن من القاء القبض على اثنين من الارهابيين المطلوبين وفق احكام المادة 4 / ارهاب في ناحية ابي صيدا بمحافظة ديالى".واضافت انه "تم تسليمهم للجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل".

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