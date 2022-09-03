2022/09/03 | 14:30 - المصدر: المسلة

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ظهرت المقالة شبل الزيدي ينتقد مواقف جهات تتمنى الاقتتال بين الشيعة أولاً على المسلة.

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