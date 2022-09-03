2022/09/03 | 14:30 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني الملا بختيار، السبت، 3 أيلول، 2022، أن الأرضية...

ظهرت المقالة مسؤول كردي يتوقع اتفاقا حول المرشح لرئاسة الجمهورية أولاً على المسلة.

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