أمريكا: تحديد سقف لأسعار النفط الروسي يحرم بوتين من تمويل الحرب على أوكرانيا

2022/09/03 | 14:39 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أشاد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، بقرار مجموعة الدول الصناعية السبع لتحديد سقف أسعار للنفط الروسي.وأشار أنتوني بلينكن، إلى أن القرار يعد خطوة كبيرة نحو حرمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الإيرادات لتمويل عمليته العسكرية "غير …

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