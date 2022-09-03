توضيح قانوني حول امكانية عدول المحكمة الاتحادية عن قراراتها

2022/09/03 | 14:44 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العدول عن القرارات السابقة يمثل إحدى أوجه مواكبة القاعدة الدستورية للمجتمع.وخ

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