بالصور.. رئيس لجنة تقصي حقائق أحداث الخضراء يتفقد الجرحى داخل المستشفيات

2022/09/03 | 14:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تفقد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم السبت، جرحى التظاهرات في أحد مستشفيات بغداد، والذين أصيبوا خلال أحداث المنطقة الخضراء، للاطمئنان على حالاتهم والوقوف على طبيعة العلاج والرعاية المقدمة إليهم.

وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "اسمع إلى شرح وافٍ من قبل الكوادر الطبية المشرفة على علاج الجرحى، وطبيعة إصاباتهم، كما طلب من إدارة المستشفى تقارير مفصلة عن كل حالة، للوقوف على احتياجاتهم وتسهيل سفر الحالات التي تستدعي العلاج خارج البلاد، بعد استحصال موافقة السيد رئيس الوزراء".

وتابع، أن "الأعرجي، استمع إلى شرح مفصل ودقيق من قبل الجرحى عن حالات إصاباتهم، بوصفه رئيسا للجنة تقصي الحقائق الخاصة بالأحداث التي رافقت تظاهرات المنطقة الخضراء، متمنيا لهم الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى منازلهم".

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