2022/09/03 | 14:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر أمني، اليوم السبت، تفاصيل مقتل طفلة رميا بالرصاص ضمن منطقة الحبيبية في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "قوة أمنية قامت بالتدقيق وجمع المعلومات حول مقتل طفلة نتيجة إطلاق نار على دار ضمن منطقة الحبيبية في العاصمة بغداد وأتضح ان الشخص الذي قام بأطلاق النار هو نسيب صاحب الدار نتيجة خلافات فيما بينهم".

وأضاف البيان انه "تم مداهمة منزل مطلق النار بعد تقديم شكوى ضده من قبل صاحب الدار ولم يعثروا عليه وعثروا على قطعة سلاح نوع كلاشنكوف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن تفاصيل مقتل طفلة رميا بالرصاص في بغداد ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن تفاصيل مقتل طفلة رميا بالرصاص في بغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).