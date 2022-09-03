2022/09/03 | 14:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني تفقد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم السبت، جرحى التظاهرات في أحد مستشفيات بغداد، والذين أصيبوا خلال أحداث المنطقة الخضراء، للاطمئنان على حالاتهم والوقوف على طبيعة العلاج والرعاية المقدمة إليهم.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة تقصي الحقائق تستمع إلى رواية جرحى أحداث المنطقة الخضراء المركز الخبري الوطني.

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