2022/09/03 | 14:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تمكنت شرطة الطاقة ، اليوم السبت ،من إلقاء القبض على متهمين أثنين وضبط ثلاثة عجلات في كركوك وكربلاء.وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/: إن “مفارز قسم سيطرات مديرية شرطة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطاحة بمتهمين وضبط 3 عجلات لتهريب النفط في محافظتين المركز الخبري الوطني.

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