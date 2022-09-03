تركيا تعرض الوساطة في زابوريجيا.. وأوروبا تترقب

2022/09/03 | 14:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الرئاسة التركية، السبت، إن الرئيس رجب طيب إردوغان أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي أن بلده يمكن أن يلعب دور الوسيط فيما يتعلق بمحطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا.

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