2022/09/03 | 15:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابدى اهالي قضاء الجبايش في محافظة ذي

قار، السبت، امتعاضهم من النقص الحاد في

الخدمات التي يعانون منها، والذي مرت

عليه سنين دون وجود اي حلول ناجعة له

لتخليصهم من هذه المعاناة، واهمها نقص

المياه الحاد ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجفاف حول الهور الى ارض جرداء.. نقص حاد في الخدمات يعاني منه اهالي قضاء الجبايش) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجفاف حول الهور الى ارض جرداء.. نقص حاد في الخدمات يعاني منه اهالي قضاء الجبايش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).