ضبط متهمين متلبسين بالرشوة في كركوك

2022/09/03 | 15:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة

الاتحاديَّة، السبت، بتنفيذ عمليَّتي

ضبطٍ مُنفصلتين لمُتَّهمين اثنين

مُتلبِّسين بالجرم المشهود، اثناء

تسلُّمهما مبلغ من المال (رشوة).

الدائرة أشارت، في معرض حديثه

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