توضيح من البنك المركزي بشأن وظائف نافذة بيع العملة الصعبة

2022/09/03 | 15:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد البنك المركزي، اليوم السبت، وظائف

نافذة بيع العملة الصعبة وأهميتها

للاقتصاد العراقي.

وقال نائب محافظ البنك المركزي احسان

الياسري في تصريح تابعته وكالة نون

الخبرية، إن "نافذة بيع العملة وجدت

لتلبي

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