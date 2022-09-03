الكاظمي يوجه بتسهيل إجراءات سفر المصابين بتظاهرات الخضراء للعلاج خارج البلاد

2022/09/03 | 15:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تفقدت لجنة تقصي الحقائق، السبت، 3 أيلول، 2022، جرحى تظاهرات الخضراء الأخيرة.وذكر بيان...

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