متهمون متلبسون بالرشوة في كركوك

2022/09/03 | 15:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، 3 أيلول، 2022، بتنفيذ عمليَّتي ضبطٍ...

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