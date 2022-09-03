ترقب لإطلاق مهمة

2022/09/03 | 15:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسعى وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) إلى إطلاق صاروخها العملاق الجديد نحو القمر، اليوم السبت، بعدما حلّت مشكلات تقنية تسببت في إرجاء هذه العملية من الاثنين الماضي، فيما يبدو أن التوقعات الجوية مواتية.

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