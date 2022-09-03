الإطاحة بأحد عناصر 'جيش العسرة' في الموصل

2022/09/03 | 15:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، الإطاحة بأحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في الموصل بمحافظة نينوى.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي وبالتنسيق مع قيادة عمليات نينوى لهيئة الحشد الشعبي، تمكنت من القاء القبض على المتهم (م .



ع.



أ) في مركز مدينة الموصل".

وأشارت إلى أن "ذلك جاء استكمالا للواجبات النوعية وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية"، مبينة أن "المعتقل يعمل مع التنظيمات الإرهابية بما يسمى جيش العسرة / ديوان الجند، كما يمتلك رقما احصائيا بما يسمى بودرة رواتب تنظيم داعش الإرهابي".وأكدت الهيئة "استكمال الإجراءات اللازمة بحقه لينال جزاءه العادل".

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