2022/09/03 | 15:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PxR_2l20EPM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أمريكا تحذر العراق من كارثة كبرى | نشرة أخبار الثالثة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أمريكا تحذر العراق من كارثة كبرى | نشرة أخبار الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).