2022/09/03 | 15:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدعم الأدلّة الجديدة المكتشفة حول نهر النيل نظرية قديمة العهد حول كيفية تمكّن المصريين القدماء من بناء أهرامات الجيزة الضخمة قبل آلاف السنين.ويُعد الجزء الأكثر حداثة أنّ البحث يحدد مجرى مائيًا طبيعيا يمكن استخدامه لنقل مواد بناء الأهرامات.

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