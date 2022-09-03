الحشد الشعبي يطيح بأحد عناصر “داعش” الإرهابي في الموصل

2022/09/03 | 15:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة الحشد الشعبي ، اليوم السبت، الاطاحة بأحد عناصر داعش الإرهابي في الموصل.وذكر الهيئة في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/ان “قوة من معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي وبالتنسيق مع قيادة […]

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