2022/09/03 | 15:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، ضبطها (2) حاوية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.وذكر بيان للهيئة تلقاه /المركز الخبري الوطني/، انها “تمكنت وبجهود ومتابعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ تضبط (2) حاوية مخالفة للضوابط في منفذ ميناء أم قصر الشمالي..



صور المركز الخبري الوطني.

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